Bayern begrüßt 130 neue Polizisten

Mit einer Feierstunde sind in Nürnberg 130 neu eingestellte Polizistinnen und Polizisten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) begrüßt worden – stellvertretend für die bayernweit insgesamt 730 Anwärterinnen und Anwärter, die am 1. März eine Ausbildung bei der bayerischen Polizei begonnen haben.Die jüngsten Zahlen lassen darauf schließen, dass sich die Polizei um ihren Nachwuchs keinen Sorgen machen muss.

Nach Angaben des Innenministeriums gab es für die 730 Ausbildungsplätze zum angehenden Polizeimeister sowie Studienplätze zum Polizeikommissar mehr als 8.000 Bewerbungen. Die Feierstunde in Nürnberg konnten die neu eingestellten Polizisten an den Standorten Dachau, Eichstätt, Nabburg, Sulzbach-Rosenberg, Fürstenfeldbruck und Kastl per Livestream verfolgen. Herrmann begrüßte die Anwärterinnen und Anwärter mit den Worten, sie hätten sich entschieden, eine ganz besondere Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen, die weit über die anderer Staatsbürger hinausreich

Bayern Polizei Ausbildung Innenminister Bewerbungen

