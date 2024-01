Bayern angeblich vor Überraschungstransfer

Einem englischen Medienbericht zufolge ist sich der deutsche Rekordmeister mit Eric Dier über einen Wechsel im Januar einig. Der Engländer steht derzeit noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, spielt dort unter Trainer Ange Postecoglou aber quasi keine Rolle. Der Vertrag des 29-Jährigen in Nord-London läuft im Sommer aus, eine hohe Ablöse müssten die Münchner also wohl nicht zahlen.

In den vergangenen Monaten war der Name des 49-maligen englischen Nationalspielers immer wieder durch München gegeistert, zuletzt war Dier aber nur selten Teil der Spekulationen. Ein Transfer würde deshalb durchaus überraschend kommen. Der FC Bayern streckt seine Fühler offenbar erneut nach Abwehrspieler Trevoh Chalobah vom FC Chelsea aus. Laut "TEAMtalk" haben die Bayern-Verantwortlichen bereits Kontakt zu den Beratern des 24-Jährigen aufgenommen. Auch Chalobah selbst sei an einem Wechsel in die Bundesliga zum Rekordmeister interessier





Nach Freigabe von RB Leipzig: Wechselt Timo Werner zu einem dieser Klubs?Was wird aus Leipzig-Stürmer Timo Werner (27)? Wegen Adduktorenproblemen verpasst er auch das Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund.

Freundschaft mit einem GefängnisinsassenEin Platz in Freiheit

Lens sichert sich mit einem 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe BAm letzten Spieltag in der Gruppenphase empfing Lens den FC Sevilla zum Heimspiel. Die Andalusier spielten eine dominante erste Hälfte, verpassten aber die Führung. In den zweiten 45 Minuten schlug Lens zweimal effektiv zu und sicherte mit einem glücklichen 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe B.

Trackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigenTrackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigen. Er will für Oliveira und Raúl Fernández sogar 2024-Werksbikes leasen, wie er im Exklusiv-Interview verriet.

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Turbulentes Jahr beim FC BayernRecht viel turbulenter geht es nicht - und unterhält man sich mit langjährigen Beteiligten oder Begleitern des FC Bayern, lautet die fast einstimmige Meinung: Sowas gab’s noch nie. Last-Minute-Meisterschaft, Trainerwechsel während der Saison, Entlassungen hier und da. Doch der Reihe nach. Auch neben der Last-Minute-Meisterschaft war im vergangenen Jahr viel los beim FC Bayern. Der kicker wirft einen Blick zurück auf das vergangene Jahr.Deutschland verkorkst die Weltmeisterschaft in Katar, die Nationalspieler erhalten sofort nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase frei, dürfen in den Urlaub. Auch Trainer Julian Nagelsmann nimmt sich eine lange Auszeit, ähnlich wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Was bei den Bossen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie in Teilen der Mannschaft für Verwunderung sorgt. Die Folgen dessen sollen im Verlauf der Rückrunde dann offensichtlich werden

