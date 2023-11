Bayern: 14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Sportwagen

Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den 14-Jährigen werde wegen schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

