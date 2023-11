Bayerischer Landtag will Fachausschüsse bilden und Geschäftsordnung ändern

Insgesamt 14 Fachausschüsse will der Bayerische Landtag auch in dieser Legislaturperiode wieder bilden, darunter die Bereiche Bildung, Soziales, Umwelt, Gesundheit und Verkehr. Besonders begehrt sind die Ressorts Finanzen, Verfassung und innere Sicherheit. In diesen drei Ausschüssen wollen sich die Regierungsfraktionen selbst den Vorsitz sichern. Möglich machen soll das eine Änderung der Geschäftsordnung, die heute im Parlament beschlossen werden soll.

Der Vorgang ist aber auch eine Machtdemonstration,"Wir wollen ein neues Auszählverfahren verwenden, das wir in den vergangenen Jahrzehnten im Freistaat Bayern immer angewendet haben", sagt Michael Hofmann, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion, zu BR24. Die Regierungsfraktionen wollen zurück zum D’Hondt-Verfahren, das im Gegensatz zum derzeit in der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags verankerten Verfahren nach Saint-Laguë/Schepers vor allem größere Fraktionen begünstig

:

