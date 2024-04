Bayer und Volkswagen: Wie geht es weiter?

Bayer und Volkswagen sind stark angeschlagene DAX -Konzerne und besonders der Pharma riese hat durch einen massiven Kursverfall zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Doch Börse nlegende Heiko Thieme verrät jetzt, wie es bei den Werten weitergeht. Gehören zu den Sorgenkindern im DAX . So stellt sich bei dem Pharma -Konzern die Frage, wie man die massive Schuldenlast , die Lücken in der Pipeline und die Glyphosat-Prozesse in den Griff bekommen will.

Gleichzeitig ist bei Volkswagen ungewiss, ob die Transformation zum E-Auto gelingt und ob man der Konkurrenz (insbesondere aus China) langfristig standhalten kann. Bayer wieder über 50 Euro? Turnaround bei VW? In einem neuen Interview auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal ging Börsenlegende Heiko Thieme, ein Freund des verstorbenen Spekulanten André Kostolany, auf beide Unternehmen ein

Bayer Volkswagen DAX Heiko Thieme Börse Pharma Schuldenlast E-Auto Transformation China

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boerseonline / 🏆 79. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer-Aktie: Bayer gibt bei Forschung zu Glyphosat-Alternative GasDer Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kommt bei der Entwicklung einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat voran.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie sinkt dennoch: Bayer-CEO verkündet bahnbrechende Innovation anDer Bayer-Konzern arbeitet an einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie nach Abstufung weit abgeschlagen - Großaktionär lobt Bayer-Chef AndersonDie Aktien von Bayer fielen am Donnerstag wieder unter das Vortagestief seit Mai 2005 bei 25,625 Euro.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues FührungsteamBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues Führungsteam - Kooperation mit Thermo FisherBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Noch fünf Siege: Bayer jagt den Messi-Rekord!Leverkusen auf der Überholspur! Wettbewerbsübergreifend 38 Spiele in Folge ungeschlagen. Jetzt jagt Bayer den nächsten Riesen-Rekord.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »