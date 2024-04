Bayer Leverkusen wird erstmals deutscher Meister

Die ehemaligen Bayern-Stars Luiz Gustavo , Philipp Lahm, Toni Kroos, Nils Petersen, Holger Badstuber und David Alaba jubeln hier im DFB-Pokal.Fünf Spieltage vor Schluss steht der neue deutsche Meister fest. Und es ist nicht der FC Bayern, sondern erstmals in der Klubgeschichte Bayer Leverkusen . Die Werkself nutzte den ersten Matchball, gewann gegen Bremen souverän 5:0 und konnte in der Nacht von Sonntag zu Montag feiern.

Die jetzt schon historische Saison soll für die Werkself allerdings noch besser werden. Das Team von Trainer Xabi Alonso steht im Pokalfinale, trifft dort am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern. Außerdem könnte Leverkusen das Finale der Europa League am 22. Mai in Dublin erreichen. Wegen dieser beiden Endspiele betonte Rolfes:

Klare Worte gab Nadiem Amiri gegenüber watson dazu ab. Im Interview sagte der Ex-Leverkusener, der erst in der Winterpause zu Mainz 05 gewechselt ist, zur Frage, weshalb Bayer auch in den nächsten Jahren um Titel spielen würde:"Weil der Verein gemerkt hat, dass er auch Titel gewinnen kann.Ähnlich sieht es auch Ex-Bayern-Stürmer Nils Petersen, der gleichzeitig für die Münchner eine düstere Prognose formuliert.

Besonders, wenn mit Leverkusen ein Konkurrent eine nahezu perfekte Saison spielt und bisher noch nicht verloren hat.

