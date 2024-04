Bayer Leverkusen wird erstmals deutscher Meister

Der erste Deutsche Meister nach elf Jahren, der nicht Bayern München heißt, hat auch international für mächtig Aufsehen gesorgt. Stimmen aus dem europäischen Ausland. Dass in Spanien mit Felipe VI. ein König das Amt des Staatsoberhauptes bekleidet, ist bekannt. Nach dem ersten Leverkusener Meistertitel hat nun auch Deutschland wieder einen König. Zumindest, wenn es nach der spanischen Presse geht. Spanien 'Marca': 'Xabi I.

Der Spanier hat den Verein zu einem historischen Titel in seiner ersten vollen Saison als Trainer geführt.' 'The Sun': 'Fans stürmten noch vor Abpfiff zum Feiern los, als Bayer Leverkusen seinen ersten Bundesliga-Titel überhaupt mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen besiegelte. Unglaublicherweise beendeten Xabi Alonsos Männer damit Bayern Münchens 12-jährigen Griff um die Krone .

Bayer Leverkusen Deutscher Meister Bundesliga Bayern München Xabi Alonso

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sportschau / 🏆 4. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher MeisterDer Traum vom Titel ist Realität. Bayer Leverkusen krönt eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dafür reicht der Werkself ein 5:0-Heimsieg am 29. Spieltag gegen Werder Bremen. Damit heißt der neue Deutsche Meister nach elf Jahren in Folge nicht mehr Bayern München.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: So raubte Bayer dem FC Bayern den Meister-GlaubenMit späten Toren raubte Bayer Leverkusen Verfolger Bayern den Glauben an den Titel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bundesliga-Rechner: So wird Bayer Leverkusen in den nächsten Spielen Deutscher Meister​Bayer Leverkusen hat an der Spitze der Bundesliga 13 Punkte mehr als der FC Bayern. Bei noch sieben ausstehenden Spieltagen sind pro Team noch 21 Zähler zu

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Neustart der Bundesliga: Kann Bayer Leverkusen wirklich Meister werden?Die Fußball-Bundesliga startet ins neue Jahr. Leverkusen begeistert bislang und könnte mit dem ersten Meistertitel das „Vizekusen“-Image ablegen. Drei Experten schätzen die Chancen ein.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Deutscher Meister Bayer Leverkusen: Wie Xabi Alonso den FC Bayern vom Bundesliga-Thron stürzteDer Meister der Fußball-Bundesliga heißt erstmals Bayer Leverkusen. Die Werkself beendet die Dominanz des FC Bayern und krönt eine herausragende Saison. Trainer Xabi Alonso hat Leverkusen zu einer absoluten Spitzenmannschaft gemacht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bundesliga: Bayer Leverkusen ist erstmals deutscher Meister​Bayer Leverkusen ist erstmals deutscher Meister. Nach dem 5:0 am Sonntag gegen Werder Bremen ist der Titel nach nur 29 Spieltagen perfekt. Eher war bislang nur der FC Bayern Meister.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »