Bayer Leverkusen wird erstmals Deutscher Meister

Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal in der Vereins-Geschichte Deutscher Meister ! Durch den klaren 5:0- Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag machte die Werkself den Titel bereits am 29. Spieltag klar. Die Freude bei den Zuschauerinnen und Zuschauer in der BayArena war riesig, schon wenige Sekunden vor Abpfiff stürmten sie den Platz, waren nach dem dritten Tor von Florian Wirtz in der 90. Minute nicht mehr zu halten.

.de hat die Netz-Reaktionen zum Bayer-Titel hier für dich zusammengefasst: Glückwunsch. Verdient. Mehr als verdient.,Bitte errichtet diesem Mann ein Denkmal in Leverkusen! Glückwunsch zur ersten Meisterschaft! ,Was muss das als Bayer-Fan für eine Genugtuung heute sein. Über 20 Jahre wirst du als Vizekusen belächelt, bist jahrelang weg von irgendeinem Titel - und dann diese Saison. Es sei euch von Herzen gegönnt.

