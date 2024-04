Bayer Leverkusen will ins Halbfinale der Conference League

Nach der historischen Meisterschaft war die Party schnell beendet. Denn Bayer Leverkusen hat sportlich noch etwas vor. Und das nicht nur in dieser Saison .Denn Fußball ist auch Kopfsache, die mentale Seite ist essenziell. Und nach einer historischen Meisterschaft wäre es den Spielern nicht zu verdenken, wenn die Luft plötzlich ein wenig raus ist. Das große Ziel ist erreicht – da kann der Fokus schon mal leiden.Denn Bayer hat aus sportlicher Sicht noch einiges vor.

Bei zwei Schlüsselpositionen gibt es ebenfalls Klarheit."Granit bleibt in jedem Fall, Florian auch", sagte Rolfes im Interview mit dem Spiegel. Wirtz sei"eine Identifikationsfigur und mit seinem Biss und Willenskraft ein ganz besonderer Spieler für zukünftige Erfolge."

DFB-Pokal-Halbfinale: Fortuna Düsseldorf gegen Bayer LeverkusenAm Mittwochabend stand für Fortuna das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte auf dem Programm: das DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen. Der Gästeblock war bis auf den letzten Platz gefüllt: 3000 Fortuna-Fans hatten Karten für die Partie erhalten. Sie alle träumten vor dem Anpfiff von der großen Sensation gegen den haushohen Favoriten aus Leverkusen. Genau wie Fortuna-Trainer Daniel Thioune. „Wir haben maximalen Respekt und gehen sehr demütig in die Partie, aber ich rechne mir schon etwas aus. Ich möchte......am 25. Mai abends mit dem goldenen Ding im Olympiastadion sitzen“, hatte er am Tag vor der Partie gesagt. Sportdirektor Christian Weber sprach von der „Möglichkeit, in einem sehr großen Spiel eine sehr große Aufmerksamkeit......zu bekommen, uns als Verein maximal gut zu präsentieren und deutschlandweit in ein positives Licht zu rücken“. Am Morgen vor dem Spiel kamen die Düsseldorfer allerdings mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke

