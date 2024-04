Bayer Leverkusen will ins DFB-Pokalfinale einziehen

Bayer Leverkusen hat das Verlieren verlernt. Gegen den Zweitligisten Düsseldorf spricht fast alles für das Team von Xabi Alonso. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim ist die Mannschaft weiterhin ungeschlagen - gegen Düsseldorf will Bayer 04 nun endlich ins DFB-Pokalfinale einziehen. Der Zweitligist hat nichts zu verlieren - und kann dem Bundesligisten deshalb gefährlich werden.

Bevor Xabi Alonso endgültig in den Pokalmodus schaltete, schwärmte er noch einmal genüsslich vom vergangenen Super-Samstag. Durch die überraschende Bayern-Pleite und den eigenen emotionalen Last-Minute-Erfolg seien es 'fast zwei Siege' an einem Tag für Bayer Leverkusen gewesen, betonte der Coach des designierten Meisters - ehe er mahnend den Zeigefinger hob und die Sinne für das nächste Ziel im taffen Triple-Endspurt schärfte. Nun zähle aber nur noch: 'Fortuna, Fortuna, Fortuna

