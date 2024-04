Bayer Leverkusen weiterhin unbesiegt: Historische Bestmarken in Europas Top-5-Ligen

Die Superlativen können einem bei Bayer Leverkusen schon mal ausgehen. Nach 40 Pflichtspielen ist die Werkself weiterhin unbesiegt, hat in der BL 13 Punkte Vorsprung auf Bayern und steht im DFB-Pokalfinale sowie im EL-Viertelfinale. Neben den Titeln jagt Bayer auch noch historische Bestmarken: Längste Pflichtspiel-Serie ohne Niederlage in Europas Top-5-Ligen Die letzte Pflichtspiel-Niederlage der Werkself ist vom 27. Mai 2023 - dem letzten Bundesliga -Spieltag der Vorsaison - datiert.

Seither folgten wettbewerbsübergreifend 35 Siege sowie fünf Unentschieden, womit Bayer aktuell zusammen mit Real Madrid aus der Saison 2016/2017 sowie Nottingham Forest aus dem Jahr 1978 die zweitbeste Serie in der Geschichte der Top-5-Ligen vorzuweisen hat. Sollte Leverkusen gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr/ LIVE bei Sky) zum 41. Mal in der Saison ungeschlagen bleiben, würde der DFB-Pokalfinalist alleiniger Zweitplatzierter sei

Bayer Leverkusen Unbesiegt Historische Bestmarken Top-5-Ligen Bundesliga DFB-Pokal Europäische Liga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Sky Sport News HD / 🏆 15. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen: Noch fünf Siege: Bayer jagt den Messi-Rekord!Leverkusen auf der Überholspur! Wettbewerbsübergreifend 38 Spiele in Folge ungeschlagen. Jetzt jagt Bayer den nächsten Riesen-Rekord.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Marktwerte der Stars explodieren: Schalonso siegt Leverkusen reichUnter Trainer Xabi Alonso explodieren die Marktwerte der Stars von Bayer Leverkusen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Titel greifbar nah - Xabi Alonso mit 'Bayer Neverlusen' unaufhaltsamMit einer 0:2-Niederlage wurde der FC Bayern vom BVB aus dem eigenen Stadion geworfen. Trainer Thomas Tuchel war besonders unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: So raubte Bayer dem FC Bayern den Meister-GlaubenMit späten Toren raubte Bayer Leverkusen Verfolger Bayern den Glauben an den Titel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Nur noch ein Sieg fehlt: Bayer 04 greift nach dem Daum-RekordMit einem Sieg gegen Hoffenheim würde Leverkusen einen Vereins-Rekord einstellen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Lothar Matthäus zählt Bayer Leverkusen auch international zu den Top-TeamsBayer Leverkusen sorgt Woche für Woche für Begeisterung bei allen Fußball-Fans - auch bei Sky Experte Lothar Matthäus. Er sieht die Werkself nicht nur national als 'große Mannschaft'.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »