Bayer Leverkusen träumt vom Triple und beeinflusst die Europacup-Plätze

Bayer Leverkusen darf nach dem Pokal-Finaleinzug weiter vom Triple träumen. Wie viele Europacup-Plätze würde die Bundesliga in diesem Fall in der nächsten Saison bekommen?-Sieger für die Europa League , doch ist dieser bereits über die Liga qualifiziert, wird der Platz in über die Bundesliga vergeben. Gewinnt Leverkusen also zum ersten Mal seit 1993 den Pokal, würden der Sechst- und Siebtplatzierte der Bundesliga , Stand jetzt Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg, davon profitieren.

Der Finalverlierer im DFB-Pokal geht seit 2015 leer aus. Ebenfalls seit 2015 erhält der Europa-League-Sieger einen Platz in der Champions League. Hier dürfen sich deutsche Teams und Fans allerdings keine Hoffnung auf einen weiteren Europapokal-Platz machen. Sollte Leverkusen bereits über die Liga für die Königsklasse qualifiziert sein, ginge der Platz an ein Team aus der Champions-League-Qualifikation. In dieser treten keine deutschen Teams a

Bayer Leverkusen Triple Pokal-Finaleinzug Europacup-Plätze Bundesliga Europa League Champions League Königsklasse Finalverlierer DFB-Pokal Sechstplatzierter Siebtplatzierter Eintracht Frankfurt FC Augsburg Europapokal-Platz Hoffnung Qualifikation Deutsche Teams

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen: Erik Meijer über Triple-Chancen, Erfolgsgründe und die Zukunft von Xabi AlonsoWährend der SC Freiburg gegen West Ham United baden geht erkämpft sich Bayer Leverkusen gegen Qarabag mal wieder ganz kurz vor Schluss einen Sieg. So reagiert das Netz auf den verrückten Euro-League-Abend.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Noch fünf Siege: Bayer jagt den Messi-Rekord!Leverkusen auf der Überholspur! Wettbewerbsübergreifend 38 Spiele in Folge ungeschlagen. Jetzt jagt Bayer den nächsten Riesen-Rekord.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Nur noch ein Sieg fehlt: Bayer 04 greift nach dem Daum-RekordMit einem Sieg gegen Hoffenheim würde Leverkusen einen Vereins-Rekord einstellen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: So raubte Bayer dem FC Bayern den Meister-GlaubenMit späten Toren raubte Bayer Leverkusen Verfolger Bayern den Glauben an den Titel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Titel greifbar nah - Xabi Alonso mit 'Bayer Neverlusen' unaufhaltsamMit einer 0:2-Niederlage wurde der FC Bayern vom BVB aus dem eigenen Stadion geworfen. Trainer Thomas Tuchel war besonders unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Marktwerte der Stars explodieren: Schalonso siegt Leverkusen reichUnter Trainer Xabi Alonso explodieren die Marktwerte der Stars von Bayer Leverkusen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »