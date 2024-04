Bayer Leverkusen steht kurz vor der ersten Deutschen Meisterschaft

Ein letzter Schritt fehlt Bayer Leverkusen noch. Nach dem Sieg bei Union Berlin und der zeitgleichen Niederlage des Verfolgers FC Bayern in Heidenheim kann die Werkself bereits am kommenden Wochenende ihre erste Deutsche Meisterschaft feiern. Auch der Titelgewinn auf der Couch ist denkbar. Das Team von Trainer Xabi Alonso blieb auch im 41. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen.

Nach dem insgesamt ungefährdeten 1:0-Sieg bei Union Berlin ist die langersehnte erste Deutsche Meisterschaft praktisch perfekt. 16 Punkte beträgt der Vorsprung von Bayer Leverkusen mittlerweile auf den FC Bayern nach der 2:3-Niederlage der Münchner in Heidenheim. Der VfB Stuttgart liegt nach dem 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund mit 60 Punkten in der Tabelle punktgleich mit dem Rekordmeister auf Rang drei. Somit kann die Werkself bereits am 29. Spieltag den Titel eintüten. Drei Szenarien sind dabei denkbar. Bayer Leverkusen wird am kommenden Wochenende Deutscher Meister...... mit einem Heimsieg gegen Werder Breme

