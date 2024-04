Bayer Leverkusen sichert sich historischen Erfolg mit 5:0-Sieg gegen Werder Bremen

📆 14.04.2024

Die Werkself machte den historischen Erfolg in der heimischen BayArena mit einem 5:0 (1:0) gegen den SV Werder Bremen perfekt. Der unrühmliche Titel „Vizekusen“ gehört damit endgültig der Vergangenheit an. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso hat damit bereits am 29. Spieltag alles klargemacht. Die Basis dafür legten die Bayer-Profis mit einer makellosen Saison. So kassierte das Team bislang nicht eine einzige Niederlage - und stellte zudem Nach elf Titeln in Serie findet die Dominanz von Rekordmeister Bayern München schließlich ein Ende. Alonso habe aus Sicht von Erich Ribbeck den größten Anteil. „Alonso hat den gesamten Verein verzaubert“, sagte der frühere Bayer-Coach. Den Dosenöffner gab Victor Boniface in der 25. Minute: Eiskalt verwandelte der Nigerianer einen Foulelfmeter ins untere rechte Eck. Der wiedererstarkte Jonas Hofmann hatte den Elfmeter herausgeholt, er war vom Argentinier Julián Malatini zu Fall gebracht worden.