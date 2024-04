Bayer Leverkusen sichert sich die erste Meisterschaft der Geschichte

Es ist vollbracht! Mit dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen macht Bayer Leverkusen die erste Meisterschaft der Geschichte perfekt - Vizekusen ade. Sky Sport präsentiert die besten Bilder zum Triumph der Werkself. Xabi Alonso hat Geschichte geschrieben und darf sich ab sofort Meistertrainer nennen. Auch bei den Feierlichkeiten war der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler mittendrin - selbiges gilt für den Dreifachtorschützen Florian Wirtz .

ZUM DURCHKLICKEN: Die besten Bilder zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen Neben der Meisterschaft kann Bayer auch noch das kleine Triple gewinnen - im DFB-Pokalfinale geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern. In der Europa League ist die Alonso Elf nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen West Ham United auf Halbfinalkurs. Eine historische Saison, die Bayer Leverkusen womöglich sogar ohne einzige Niederlage abschließen kann… Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.

