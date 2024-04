Bayer Leverkusen ohne Personalsorgen für das DFB-Pokal-Halbfinale

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht das Halbfinale im DFB-Pokal ohne Personalsorgen an. Angreifer Victor Boniface und Mittelfeldspieler Exequiel Palacios stehen für das Heimspiel am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nach Verletzungen wieder zur Verfügung. Das gab Trainer Xabi Alonso am Tag vor der Partie auf der Pressekonferenz bekannt.

Victor Boniface of Bayer 04 Leverkusen celebrates after scoring his team's first goal during the Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and Eintracht Frankfurt at BayArena on December 17, 2023 in Leverkusen, Germany"Wir sind in einer super Situation. Wir haben keine verletzten Spieler mehr", sagte der Spanier: "Das ist nicht normal und ein bisschen Glück." Palacios hatte zuletzt die US-Reise mit Argentiniens Nationalteam aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel abgesagt, Boniface hatte sich im Januar verletz

