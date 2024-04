Bayer Leverkusen Meisterfeier und DFB-Pokalfinale

Bayer Leverkusen s offizielle Meisterfeier findet am 26. Mai statt. Die große Party mit Meisterschale und möglichen weiteren Trophäen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dann in der BayArena steigen. Am Abend zuvor bestreitet Bayer 04 das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am Samstagabend ist gleichbedeutend mit der letzten von drei möglichen Titelchancen für den Werksklub in dieser Saison.

Leverkusen steht in dem Wettbewerb im Viertelfinale und geht nach einem 2:0 im Hinspiel an diesem Donnerstag als Favorit ins Rückspiel gegen West Ham United . Die Meisterschale erhält das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem 34. Spieltag. Am 18. Mai empfängt Bayer 04 zum Abschluss der Bundesliga-Saison den FC Augsburg im heimischen Stadion.

Bayer Leverkusen Meisterfeier DFB-Pokalfinale Bayarena Titelchancen

