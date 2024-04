Bayer Leverkusen könnte bald Meister werden

Kaum jemand zweifelt noch am historischen Titel für Bayer Leverkusen. Die Meisterschaft könnte die Werkself sogar schon sehr bald perfekt machen.Schließlich hat die Werkself sieben Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Bayern. Eine so große Führung hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Läuft es weiterhin perfekt für Leverkusen, könnte das Team von Trainer Xabi Alonso bereits am 29. Spieltag – also in knapp zwei Wochen – den Meistertitel perfekt machen.

Dafür allerdings muss nicht nur Bayer die kommenden beiden Spiele gegen Union Berlin und Werder Bremen gewinnen, auch die Bayern müssten ihre Duelle mit Heidenheim und Köln verlieren.Aus eigener Kraft könnte Leverkusen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nur eine Woche später eintüten. Gewinnen die Rheinländer die nächsten drei Spiele – also auch noch bei Borussia Dortmund am 21. April -, können sie im Signal-Iduna-Park den Titel bejubel

Wann Bayer Leverkusen Meister werden könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

