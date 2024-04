Bayer Leverkusen kann den Meistertitel einfahren

Bayer Leverkusen ist der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann beim 1. FC Union Berlin mit 1:0 (1:0) und kann den Titelgewinn schon am kommenden Wochenende aus eigener Kraft perfekt machen. Der tief in der sportlichen Krise steckende Verfolger FC Bayern verlor bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim trotz Führung mit 2:3 (2:0) und hat bei noch sechs ausstehenden Spieltagen 16 Punkte Rückstand. Verlieren die Münchner auch am nächsten Samstag, steht Bayer ohne eigenes Zutun als Meister fest