Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Finale nach 4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen ist im Endspiel des DFB-Pokals Gegner des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Beim 4:0 im Halbfinale gegen Lauterns Liga-Rivale Fortuna Düsseldorf gerät Bayer nie in Gefahr.Von Holger Schmidt, dpa Xabi Alonso klatschte diesmal schon vor dem Schlusspfiff mit seiner gesamten Bank ab.

Als sein erster Einzug ins Pokalfinale als Coach dann auch offiziell besiegelt war, herzte der Fußballtrainer von Bayer Leverkusen ausgelassen seine Spieler und ging mit in die Kurve, wo die Bayer-Fans den Klassiker „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ in Endlosschleife sangen. „Es macht einfach Spaß mit den Fans zu feiern, in die Gesichter zu gucken, die sich alle freuen“, sagte Doppeltorschütze Florian Wirtz nach dem eindrucksvollen 4:0 (3:0) gegen den Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf. Das Leverkusener Erfolgsrezept? „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen. Das bleibt bestehen“, sagte der Jung-Nationalspiele

