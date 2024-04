Bayer Leverkusen holt erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte

Bayer Leverkusen holt durch den 5:0- Sieg gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte . Ein Triumph, der dementsprechend gefeiert wird.Nach Schlusspfiff stürmen die Fans den Platz, feiern mit ihren Meisterhelden. Nach ein paar Minuten der Freude muss Trainer Xabi Alonso (42) kurzzeitig in den Katakomben verschwinden, um für Interviews bereitzustehen. Anschließend kehrt der Spanier mit der Mannschaft aber in den Innenraum des Stadions zurück. Um 20.

52 Uhr verspricht er den Fans, dass sein Team noch lange nicht satt ist.Alonso: „Es ist sehr besonders, hier zu sein. Endlich Deutscher Meister zu sein. Aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr, wir wollen den Pokal und wir wollen auch die Europa League.“ Und weiter: „Vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung. Jetzt ist der Moment, zu feiern. Vielen Dank, Deutscher Meister!“ Am kommenden Donnerstag trifft Leverkusen im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinales auf West Ham. Das Hinspiel gewannen die Rheinländer mit 2:0. Im Pokalfinale trifft die Werkself am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern

Bayer Leverkusen Meisterschaft Vereinsgeschichte Sieg Werder Bremen Xabi Alonso Europa League Pokal West Ham Rückspiel Hinspiel Rheinländer Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen erstmals deutscher Fußball-MeisterBayer Leverkusen hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher MeisterDer Traum vom Titel ist Realität. Bayer Leverkusen krönt eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dafür reicht der Werkself ein 5:0-Heimsieg am 29. Spieltag gegen Werder Bremen. Damit heißt der neue Deutsche Meister nach elf Jahren in Folge nicht mehr Bayern München.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Xabi Alonso fürht Bayer Leverkusen zu erstem Meistertitel der Vereinsgeschichte - das Sterneprodukt aus dem BaskenlandXabi Alonso versprüht Glanz, er verkörpert Bescheidenheit und bietet kaum Angriffsfläche. Jetzt gehört er auch bei den Trainern zu den Größten.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Erstmals in der Vereinsgeschichte : Bayer Leverkusen ist vorzeitig Deutscher MeisterNach einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht mehr einzuholen. Serienmeister Bayern München ist entthront.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Bremen: Erste Meisterschaft in SichtIn der Europa League gewinnt Leverkusen 2:0 gegen West Ham. Dabei legt das Team bekannte Qualitäten an den Tag - die am Sonntag gegen Bremen nun zum Meistertitel führen sollen.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen feiert erste Meisterschaft in der Club-GeschichteDank Meistermacher Xabi Alonso gewinnt Bayer Leverkusen mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft. Fans und Spieler feiern ausgelassen und Jeremy Frimpong sorgt für besondere Eskapaden.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »