Bayer Leverkusen gewinnt mit 5:2 gegen Sandhausen

Dann erlöste Amine Adli Trainer Xabi Alonso: Adlis Kopfball in der 85. Minute kann SVS-Torwart Nikolai Rehnen nur abklatschen, Adam Hlozek staubt zum 3:2 ab. Adli erhöht in der 88. und 90.+2 Minute auf 4:2 und 5:2. Der 13. Sieg im 14. Pflichtspiel – nach dem vierfachen Wechsel von Alonso.Vierfach-Wechsel entscheidet das Spiel Beim Stand von 2:2 bringt Alonso in der 63. Minute Florian Wirtz, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong – das macht den Unterschied. „Wir brauchten mehr Qualität im letzten Drittel. Ich bin total überzeugt, dass wir den ganzen Kader für die Saison brauchen. Sie haben alle gute gearbeitet, aber am Ende hatten die Spieler von der Bank einen guten Einfluss“, sagte der Trainer anschließend.Foto: DANIEL ROLAND/AFPExequiel Palacios bringt Bayer 1:0 in Führung: Der Weltmeister verwandelt einen Foulelfer (21.). Sandhausens Alexander Fuchs brachte Adli zu Fall.Dann wird es wild: Sandhausen trifft durch Christoph Ehlich zum 1:1 (50.) Jonathan Tah köpft das 2:1 (54.), dann wieder der Ausgleich: Yassin Ben Balla – 2:2 (56.).Trotzdem gibt es auch einen Verlierer! Stürmer Patrik Schick, der gerade erst sein Comeback nach monatelangen Adduktoren-Problemen gefeiert hatte, ist schon wieder raus: Muskelverletzung in der linken Wade – drei Wochen Pause. Sorgen gibt es zudem um Edmond Tapsoba, der mit Handverletzung zur Pause raus musste. Alonso: „Tapsoba hat ein kleines Problem in der Han

