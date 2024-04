Bayer Leverkusen gewinnt erste Meisterschaft in der Club-Geschichte

Der Erfolgshunger ist groß!Für Leverkusen ist ein Traum in Erfüllung gegangen – dank Trainer Xabi Alonso gewinnt Bayer Leverkusen die erste Meisterschaft in der Club-Geschichte . Da bekommt selbst der sonst so besonnene Coach Partylaune. Doch Xabi Alonso hat noch lange nicht genug und richtet sich an die Fans. Bayer Leverkusen plant perfekte Saison ohne Niederlage Als „Xabi I. von Deutschland“, wird der Trainer in den ausländischen Medien gefeiert.

Aber gelingt ihnen das auch? Viel Party und wenig Schlaf nach Sieg gegen Bremen Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hat nach dem ersten Fußball-Meistertitel der Vereinsgeschichte nur eine kurze Nacht gehabt. Doch er sei nicht der Letzte im Bett gewesen, verrät er dem ZDF-Morgenmagazin.

Bayer Leverkusen Meisterschaft Xabi Alonso Trainer Club-Geschichte Perfekte Saison Bierdusche

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen feiert erste Meisterschaft in der Club-GeschichteDank Meistermacher Xabi Alonso gewinnt Bayer Leverkusen mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft. Fans und Spieler feiern ausgelassen und Jeremy Frimpong sorgt für besondere Eskapaden.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher MeisterDer Traum vom Titel ist Realität. Bayer Leverkusen krönt eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dafür reicht der Werkself ein 5:0-Heimsieg am 29. Spieltag gegen Werder Bremen. Damit heißt der neue Deutsche Meister nach elf Jahren in Folge nicht mehr Bayern München.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gewinnt erste Meisterschaft in der VereinsgeschichteDie Bayer-Metropole Leverkusen feiert den Gewinn der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen. Die Werkself hat noch die Chance, die Europa-League und den DFB-Pokal zu gewinnen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen sichert sich die erste Meisterschaft der GeschichteMit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen gewinnt Bayer Leverkusen die Meisterschaft und darf sich ab sofort Meistertrainer nennen. Xabi Alonso und Florian Wirtz sind die Helden des Spiels.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen feiert erste MeisterschaftNach dem Gewinn der Meisterschaft ist die Freude bei Bayer Leverkusen riesig. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes spricht über den Platzsturm und den besonderen Spirit der Mannschaft.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Wie Werner Wenning die erste Meisterschaft siehtDer 77-Jährige hält sich bei Bayer Leverkusen als Vorsitzender im Gesellschafterausschuss stets im Hintergrund. Nach dem historischen Titel spricht er offen über seine Gefühlslage – und lobt Trainer Xabi Alonso, die Mannschaft sowie den gesamten Werksklub für eine außergewöhnliche Saison.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »