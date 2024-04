Bayer Leverkusen feiert erste Meisterschaft in der Club-Geschichte

Heute geht’s richtig ab!Die Trauma-Therapie ist beendet: Dank Meistermacher Xabi Alonso ist Bayer Leverkusen NIE MEHR VIZEKUSEN! Nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen , mit dem die Leverkusener Helden vorzeitig die erste Meisterschaft in der Club-Geschichte perfekt machten, brachen bei Fans und Spieler n alle Dämme.

Eine offizielle Meisterfeier gibt es an diesem Sonntag angesichts des Viertelfinal-Rückspiels in der Europa League am Donnerstag bei West Ham United zwar nicht, aber Party war heute ALLEN erlaubt.

Bayer Leverkusen Meisterschaft Xabi Alonso Werder Bremen Fans Spieler Party

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher MeisterDer Traum vom Titel ist Realität. Bayer Leverkusen krönt eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dafür reicht der Werkself ein 5:0-Heimsieg am 29. Spieltag gegen Werder Bremen. Damit heißt der neue Deutsche Meister nach elf Jahren in Folge nicht mehr Bayern München.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Bremen: Erste Meisterschaft in SichtIn der Europa League gewinnt Leverkusen 2:0 gegen West Ham. Dabei legt das Team bekannte Qualitäten an den Tag - die am Sonntag gegen Bremen nun zum Meistertitel führen sollen.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen und die Meisterschaft: Wann der Titel feststehen könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen und die Meisterschaft: Wann der Titel feststehen könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen und die Meisterschaft: Wann der Titel feststehen könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen und die Meisterschaft: Wann der Titel feststehen könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »