Bayer Leverkusen feiert erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte

Leverkusen ist am Ziel seiner Träume! Bayer feiert die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte . Im größten Moment denkt Xabi Alonso auch an seine Trainer-Vorgänger. Christoph Daum reagiert exklusiv gegenüber Sky Sport . Vizekusen ist Geschichte! Bayer Leverkusen hat es endlich geschafft und feiert die erste Meisterschaft der Vereinshistorie. Nach dem 5:0-Triumph gegen Werder Bremen feierten Spieler und Fans die große Meisterparty in der BayArena.

' Beeindruckende Worte des Meistertrainers im Gespräch mit Sky Reporter Sebastian Hellmann! Alle MeisterstimmenMatthäus gratuliert und schwärmt von BayerKommentar zu Bayers TriumphBayern-Bosse gratulierenDaum schwärmt von Alonso bei SkyDies sieht auch Bayer-Ikone Christoph Daum so und sagte exklusiv gegenüber skysport.de: 'Diese Aussagen ehren Alonso ja noch mehr.

Bayer Leverkusen Meisterschaft Vereinsgeschichte Xabi Alonso Christoph Daum Klaus Toppmöller

