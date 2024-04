Bayer Leverkusen feiert erste Meisterschaft

Nach der ersten gewonnenen Meisterschaft ist die Freude bei Bayer Leverkusen riesig. Wie Florian Wirtz feiern will und welche Ansage Robert Andrich allen Kinder n macht, Sky hat die wichtigsten Stimmen zusammengetragen. Xabi Alonso über......die Bedeutung des Titels: ', nicht nur für den Verein, die Fans oder die Mannschaft. Ich erinnere mich an Coaches wie Christoph Daum, Klaus Toppmöller... sie waren im Verein und ich will diese Meisterschale mit ihnen teilen.

Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Jetzt ist es Zeit zu feiern.' …ein mögliches Bier und darüber, wie lange die Feier gehen wird: 'Vielleicht heute. Mal gucken. Ich glaube, es gibt kein Ende heute. Wir haben frei morgen. Jeder kann entscheiden, wie lange er machen will.' ... seine Gefühlswelt: 'Unbeschreiblich, das kann sich jeder vorstellen. Ich kann das noch gar nicht realisieren.

