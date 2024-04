Bayer Leverkusen erreicht souverän das Endspiel im DFB-Pokal

Die Überraschung ist ausgeblieben: Bayer Leverkusen hat durch einen souveränen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Im Halbfinale siegte Bayer mit 4:0. Bayer war in der mit rund 30.000 Zuschauern ausverkauften heimischen Arena klar überlegen und ließ keine Spannung aufkommen. Jeremie Frimpong (7. Minute), Amine Adli (20.) und Florian Wirtz (35./60., Handelfmeter) erzielten die Tore.

Bayer zeigte schon mit seiner Startaufstellung, dass er den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter nahm. Bis auf Keeper Matej Kovar und Verteidiger Josip Stanisic standen nur Stammspieler auf dem Rasen. Schönes Ostergeschenk von Xabi Alonso an Bayer Leverkusen: Der Spanier verkündet, dass er auch nächste Saison Trainer des Fußball-Bundesligisten sein wird. Neben der Aufstellung stimmte auch die Einstellung: Bayer übernahm von Beginn an das Kommando und schnürte die Düsseldorfer bis auf seltene, kurze Ausnahmen in deren Hälfte ein

