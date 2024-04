Bayer Leverkusen als Deutscher Meister erstmals in der Champions League

Die Bayern würden sich dagegen bei erfolgreicher Qualifikation wie gewohnt im ersten Pott wiederfinden. Hintergrund ist die CL-Reform, die zur kommenden Saison in Kraft tritt. 'Die Paarungen für die Ligaphase werden durch eine Auslosung bestimmt, die auch digital durchgeführt werden kann. Die 36 Vereine werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt', schreibt die UEFA in Artikel 16.01 der Regularien der Champions League .

Fragen & Antworten zur CL-ReformZum UEFA-Rahmenkalender der Saison 2024/25 Weder die nationalen Meister der Top-Ligen noch der Europa-League-Sieger gesellen sich dazu, stattdessen werden die Lostöpfe 'entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Vereine zusammengestellt', schreibt die UEFA. Die Paarungen und die Spielorte ergeben sich nach wie vor per Losverfahren.

Bayer Leverkusen Deutscher Meister Champions League Lostopf 1 Xabi Alonso

