Bayer erneut zu hoher Schadenersatzzahlung verdonnert

Bayer hat abermals einen Prozess im Zusammenhang mit dem Herbizid Roundup verloren. Eine Jury sprach dem Kläger Schadenersatz in Höhe von 175 Mill. Dollar zu.

Das erste Jury-Urteil: Die Geschworenen sprechen Dewayne Johnson (Mitte) im Sommer 2018 millionenschweren Schadenersatz zu.Nach neun gewonnenen Prozessen in Folge hat sich das Blatt in den Schadenersatzprozessen im Zusammenhang mit Glyphosat wieder zu Ungunsten von Bayer gewendet. In der Nacht zum Samstag verdonnerte eine Jury in Philadelphia den Konzern zur Zahlung von 175 Mill. Dollar Schadenersatz. Auch in St. Louis City hatte Bayer eine Woche davor einen Prozess verloren.

Bayer kündigte an, die beiden Urteile anzufechten."Wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung korrigiert und zumindest die exzessive Schadenersatzsumme in Philadelphia reduziert wird", hieß es auf Nachfrage. In Philadelphia – der US-Bundesstaat gilt im US-Rechtssystem als schwieriger Standort für beklagte Unternehmen – hatte ein einstiger Restaurantbesitzer geklagt. headtopics.com

Das jüngste Urteil ist insofern heikel, weil der hohe Schadenersatz den spezialisierten Kanzleien erneut einen Anreiz bieten könnte, die Werbetrommel zu rühren. Hatte sich Bayer anfänglich geweigert, sich auf den Vergleichsweg zu begeben, da das Unternehmen von der eigenen Rechtsposition überzeugt ist, zwang ein Richter in San Francisco den Konzern in eine Mediation, die in Vergleichsverfahren mündete.

Die Klagewelle losgetreten hatte das erste Roundup-Urteil einer Jury, das im Sommer 2018 ergangen war. Damals hatten die Geschworenen dem Kläger in Summe 289 Mill. Euro zugesprochen.Rückstellungen

