Bayer-Aktie stürzt ab: Glyphosat-Prozess endet mit hoher Strafe

Am Wochenende gab es wie so oft in den vergangenen Monaten eine neue Hiobsbotschaft für Bayer-Aktionäre und am Montag ebenfalls. Dies führte zu einem massiven Ausverkauf. Doch wie tief geht es jetzt mit der Bayer-Aktie? Bereits seit Jahren nicht mehr wirklich läuft, zeigt ein Blick auf die Kursentwicklung des Konzerns an der Börse. In den vergangenen zwölf Monaten ging es um 23 Prozent nach unten und seit den Hochs 2015 sogar um mehr als 70 Prozent.

Grund sind dafür übrigens auch weiterhin schlechte Nachrichten, wie jene aus den USA vom vergangenen Wochenende: Dort hat ein Geschworenengericht Anwälten von Klägern zufolge Bayer in einem weiteren Glyphosat-Prozess zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verurteilt. Das teilte die Kanzlei Forrest Weldon Law Group mit. Deren Mandanten hatten ihre Krebserkrankungen auf jahrelange Anwendung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zurückgeführt. Entsprechende Vorwürfe gegen Glyphosat hat der deutsche Pharmakonzern stets zurückgewiesen





