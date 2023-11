Bayer 04 Leverkusen: Meisterfrage nach außergewöhnlichem Saisonstart

Platz 1 mit einer in der Liga-Geschichte bislang unübertroffenen Punktausbeute. Natürlich stellt sich im Zusammenhang mit Bayer 04 die Meisterfrage. Auch wenn Trainer und Führungsfigur auf den ersten Blick bremsen, strahlen sie Gier und Zuversicht aus.Zehn Siege und ein Unentschieden bei Bayern München - die Startbilanz von Bayer 04 nach einem knappen Saisondrittel ist eine außergewöhnliche.

Nur ein Klub kam so gut wie die Werkself in eine Bundesligasaison: Bayern München 2015/2016 mit dem Spieler Xabi Alonso, der am Ende die Meisterschale in die Luft heben durfte. Jetzt hat der Baske dieselbe Bilanz als Trainer erreicht. Und natürlich stellt sich nicht nur angesichts der Statistik, sondern gerade auch wegen den Leistungen der Leverkusener Mannschaft die Meisterfrage. Doch diese schieben die Beteiligten allesamt erstmal zur Seite. "Nach elf Spieltagen hat noch keiner einen Titel gewonnen. Also beide Beine auf dem Boden behalten und weiterarbeiten", fordert beispielsweise . Wobei der Mittelfeldstratege danach eine Mannschaft beschreibt, die eben eindeutig titeltauglich erschein

:

SPORTSCHAU: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen - Asien- und Afrika-Cup entscheiden mitEs bahnt sich ein spannender Zweikampf um den Titel in der Fußball- Bundesliga an. Der Asien- und Afrika-Cup bringen zusätzliche Dramatik rein.

SKY SPORT NEWS HD: Sky Experte Matthäus geht von Wirtz-Verbleib bei Bayer Leverkusen ausFlorian Wirtz gehört in dieser Saison zu den absoluten Topspielern der Bundesliga . Immer wieder wird über einen möglichen Wechsel des Ausnahmetalents spekuliert. Sky Experte Lothar Matthäus überrascht dagegen mit einer 2026-Prognose.

SPORTSCHAU: WM-Qualifikation: Nigeria spielt mit Boniface und Tella von Bayer LeverkusenNigeria gilt als mächtigste Fußballnation Afrikas - verpasste aber die WM 2022. Jetzt starten die 'Super Eagles' in die nächste WM-Qualifikation - mit Offensivkraft aus Leverkusen. Fußball Afrika Nigeria

FİNANZENNET: Bayer-Aktie mit leichten Verlusten: US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Aliqopa von Bayer zurückgezoBayer will nach Gesprächen mit der US-Gesundheitsbehörde FDA freiwillig den US-Zulassungsantrag für Aliqopa (Copanlisib) zur Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem follikulärem Lymphom (FL), die mindestens zwei vorherige systemische Therapien erhalten haben, zurückziehen.

NWNEWS: Bayern wieder Zweiter - Leverkusen «formidabler» KonkurrentDie Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball- Bundesliga glückt dem FC Bayern nur für eine Nacht. Konkurrent Leverkusen präsentiert sich weiter stabil. Trainer Tuchel darf auf Winterzugänge hoffen.

