Bayer 04 Leverkusen gewinnt erstmals die Bundesliga-Meisterschaft

Der erste Meistertitel von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga sorgt auch international für Schlagzeilen. Spanien :Marca: 'Xabi I. von Deutschland: Bayer Leverkusen erobert die erste Bundesliga - Meisterschaft seiner Geschichte. Was weder Borussia Dortmund noch RB Leipzig seinerzeit geschafft haben, ist Bayer Leverkusen gelungen: Die Tyrannei der Bayern zu beenden.' Mundo deportivo: 'Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso ist bereits eine Legende.

' Schweiz:Tagesanzeiger: 'Selten hat die Bundesliga einen besseren Meister gesehen. Leverkusen sagt mit dem 5:0 gegen Bremen Vizekusen ade und will finanziell an Muskeln zulegen, damit dieser Titel nicht einmalig bleibt. Der Club hat die Liga vom Joch des FC Bayern München befreit, von der lähmenden Überlegenheit eines FCB, der zuletzt elfmal hintereinander den Titel geholt hatte.' Blick: 'Ungeschlagen zur Meisterschale.

