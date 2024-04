Bayer 04 Leverkusen gewinnt ersten Meistertitel in der Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen hat es geschafft: Die Werkself sichert sich den ersten Meistertitel in der Bundesliga . Sky Experte Lothar Matthäus erklärt, was ihn an der Werkself besonders beeindruckt. Glückwunsch zur Meisterschaft! Bayer 04 Leverkusen hat zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga den Meistertitel gewonnen. 'Leverkusen hat bisher eine perfekte Saison gespielt', lobt Lothar Matthäus. Nicht nur die makellose Bilanz beeindruckt den Sky Experten.

Im Vergleich zum hauptsächlich auf viel Ballbesitz ausgelegten Guardiola-Fußball in Barcelona und München besticht Leverkusen auch noch mit seinem schnellen Umschaltspiel.

Bayer 04 Leverkusen Meistertitel Bundesliga Lothar Matthäus Spielweise

