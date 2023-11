Bayer 04 Leverkusen : | 10. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

RPONLINE: Bayer 04 Leverkusen: Wer kann diese Werkself schlagen?Seit Saisonbeginn hat Bayer 04 Leverkusen zwölf von 13 Pflichtspielen gewonnen – bei nur einem Remis. Als Nächstes versucht sich an diesem Mittwoch der Drittligist SV Sandhausen in der zweiten Runde des DFB-Pokals an der Werkself.

SPORTSCHAU: DFB-Pokal: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim, SV Sandhausen gegen Bayer LeverkusenAlles Wichtige zu den Mittwochsspielen in der 2. Runde des DFB-Pokals. Borussia Dortmund trifft auf TSG Hoffenheim und SV Sandhausen spielt gegen Bayer Leverkusen.

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal 23/24: Sandhausen - Bayer Leverkusen live im TV und StreamIm DFB-Pokal 23/24 trifft der SV Sandhausen heute auf Bayer Leverkusen. Alles Infos rund um Termin, Anstoß, Übertragung im TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

EXPRESS24: Bayer: Konzern aus Leverkusen muss Millionen-Strafe zahlenDer Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA auch den dritten wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto verloren.

KICKER_BL: SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen : | 2. RundeInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen

