Baustellen-Unfall: Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache auf Baustelle

Nach dem schweren Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity haben Spezialisten des Landeskriminalamts erste Ermittlungen vor Ort aufgenommen."Für eine Einschätzung zur Unfallursache ist es aber noch zu früh", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Unfall starben nach Angaben der Feuerwehr mindestens drei Bauarbeiter, weitere werden vermisst.in der Hamburger HafenCity haben Spezialisten des Landeskriminalamts erste Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Am Montagmorgen war ein Baugerüst in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Das Gerüst sei aus dem achten Obergeschoss ins Untergeschoss gefallen, sagte der Feuerwehrsprecher. Trümmerteile ragten bis ins zweite Obergeschoss. Die Rettungsarbeiten seien sehr schwierig.

