Baumgart sieht FC-Lichtblicke: „Macht mir wirklich Hoffnung“

Uth und Thielmann als Hoffnungsträger für die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen Augsburg und in Bochum? Wenn es nach Baumgart geht, ja! „Das macht mir Hoffnung. Das macht mir wirklich Hoffnung. Mark lassen wir nach seiner langen Verletzung mal außen vor. Aber Jan ist in dieser Situation ein Spieler, den du brauchst“, sagt der Coach und fügt an: „Was man von beiden erwarten kann, ist, dass sie vorangehen auf dem Platz. Das haben sie gemacht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: „Macht mir wirklich Hoffnung“: Baumgart sieht FC-LichtblickeDie Ernüchterung beim 1. FC Köln ist nach der bitteren 2:3-Pleite im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern groß. Doch es gibt auch Hoffnungsträger.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Qualcomm-Prognose macht Hoffnung für Smartphone-MarktSAN DIEGO (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Qualcomm signalisiert mit seiner Prognose für das laufende Quartal eine Erholung des zuletzt schrumpfenden Smartphone-Marktes. Von Qualcomm kommen 5G-Modems zur Verbindung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: Qualcomm-Prognose macht Hoffnung für Smartphone-MarktQualcomm-Prognose macht Hoffnung für Smartphone-Markt

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Pokal: Baumgart im ZDF: „Ich mache so einen Eiertanz nicht“Pokal-Abend auf dem Betzenberg: Das Traditions-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln wurde am Dienstagabend im ZDF übertragen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Nach Dauerregen: Baumgart erwartet Wetter-Schlacht in LauternDer 1. FC Köln trifft am Dienstag in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Kaiserslautern. Trainer Steffen Baumgart erwartet vor allem wegen der schlechten Wetterbedingungen eine „Schlacht“.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Kölns Baumgart: 'In einer absolut beschissenen Situation'Kaiserslautern - Cheftrainer Steffen Baumgart sieht die Lage beim kriselnden Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln immer prekärer. «Wir sind im Moment in

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕