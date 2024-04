Baum stürzt in Menschenmenge bei Osterfeuer in Beckedorf

In diesem Jahr habe der Baum schief gestanden, sagte eine Zeugin, die namentlich nicht genannt werden möchte, dem NDR Niedersachsen. Die Feuerwehr habe daher umstehende Menschen gebeten, den Bereich am Feuer zu verlassen. Der Ortsbrandmeister wollte sich gegenüber dem NDR Niedersachsen nicht äußern. Warum der sechs Meter hohe Baum schließlich in die Menschenmenge stürzte, wird laut Polizei nun ermittelt. Veranstalter des Osterfeuers soll die Beckedorfer Dorfjugend sein.

Die Gruppe wollte sich gegenüber dem NDR bislang auch nicht äußern. Ob der Baum im Osterfeuer eingebuddelt war oder durch andere Baumstämme gestützt wurde und ob es Absperrbänder rund um das Feuer gab - zu all diesen Fragen hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht. Die Celler Polizei hat nun Besucherinnen und Besucher des Osterfeuers in Beckedorf aufgerufen, sich zu melden und gegebenenfalls Fotos und Videos von der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Osterfeuer 2024: Datum & UrsprungOsterfeuer ▶ Hier erfahren Sie, wann das Osterfeuer stattfindet ✓ wer es organisiert ✓ seinen Ursprung & seine Bedeutung ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Osterfeuer: Frau (22) wird von Feuer-Baum erschlagenMitten im Osterfeuer von Beckedorf (Celle) steckt ein Baumstamm mit Grusel-Deko daran, Symbol für böse Geister. Ausgerechnet dieser Baum erschlug eine Frau.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Osterfeuer: Frau (22) wird von Feuer-Baum erschlagenMitten im Osterfeuer von Beckedorf (Celle) steckt ein Baumstamm mit Grusel-Deko daran, Symbol für böse Geister. Ausgerechnet dieser Baum erschlug eine Frau.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Bezirksliga Frauen: Klare Niederlagen für Beckedorf und WittstedtEinmal mehr nichts zu holen gab es für die SG Beckedorf/Ritterhude und die SG Wittstedt. Beide Bezirksligisten handelten sich klare Niederlagen ein.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Beckedorf: Aus für das SchmiedefestBeckedorf verliert eine Attraktion: Das Schmiedefest am 1. Mai wird nach 28 Jahren eingestellt. Warum sich der Förderverein des Schmiedemuseums dazu ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Nach Tod von 22-Jähriger bei Osterfeuer: Polizei bittet um FotosNach dem Tod einer 22-Jährigen beim Osterfeuer in Beckedorf (Landkreis Celle) ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Ein Baum war in die Menge gestürzt.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »