Baukrise in Hessen: Landesregierung plant Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung

Um die Baukrise in den Griff zu bekommen und die Konjunktur anzukurbeln, hat die neue hessische Landesregierung einen Plan ausgetüftelt. Könnte das ein Weg auch für den Bund sein?, es reihen sich nun sogar auch prominente Insolvenzen in die Liste der Sorgen ein. Grund für die Krise sind nach wie vor die Zinsen und Baukosten, aber auch die Unsicherheiten durch politische Fehlentscheidungen, die Investoren abgeschreckt haben.

Dabei gäbe es viele wichtige politische Entscheidungen, die getroffen werden könnten, um die Baukonjunktur wieder anzukurbeln. Wie man es machen könnte, zeigt gerade das Land wo die frisch gewählte schwarz-rote Landesregierung das Thema Wohnungsbau hoch auf die Agenda gesetzt hat.„Wir wollen, dass jede und jeder in Hessen die Chance hat, in der Nähe seines Arbeitsplatzes, seiner Freundinnen und Freunde und Familie zu wohne

Baukrise Hessen Landesregierung Konjunktur Wohnungsbau

