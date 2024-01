Bauern demonstrieren in Berlin: Verkehrschaos erwartet

Brandenburger Tor und Pariser Platz abgeriegelt Stellfläche erweitert – Polizei verhindert Überwindung von Absperrungen Polizei sortiert Gülle-Transporter aus A 100-Auffahrt am Tempelhofer beidseitig gesperrt Am Montag (15.1.) wollen Tausende Bauern in Berlin demonstrieren Wann startet die Demo? Wo gibt es Staus? Wo fließt der Verkehr? Berlin. Es ist der Höhepunkt der Protestwelle: Am heutigen Montag (15.1.

) bringen Tausende Bauern in Berlin ihren Unmut über die Politik der Ampel-Koalition auf die Straße. Vor und während der Demo am Brandenburger Tor kommt es zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs – und zwar im gesamten Stadtgebiet. Denn die Bauern haben ihre Sternfahrt um 7 Uhr morgens mit ihren Traktoren auf fünf Routen zur Straße des 17. Juni gestartet. Bereits am Sonntag fuhren zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren hupend im Kreis zwischen Siegessäule und Yitzhak-Rabin-Straß





