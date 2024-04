Bauer sucht Frau: Narumol tritt in Helene Fischers Fußstapfen

📆 15.04.2024 11:14:00

📰 gofeminin_de ⏱ Reading Time:

30 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 36%

Publisher: 59%

Bauer Sucht Frau,Narumol,Helene Fischer

„Bauer sucht Frau“-Liebling Narumol David meldet sich mit überraschenden News. Warum es dabei auch um Helene Fischer geht, erfahrt ihr hier. „Ich bin die neue Helene“. Wer jetzt denkt, es gibt einen neuen Star am Pop-Schlager-Himmel, liegt falsch. Dieser Satz stammt nämlich von der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Narumol David, die in gewisser Weise tatsächlich in die Fußstapfen von Helene tritt. Narumol macht nämlich genau wie Helene Werbung für die Lebensmittel-Marke „Meggle“: „Ich bin sehr stolz. Ich habe einen Werbevertrag mit Meggle. Ich wandle auf Helenes Spuren. Aber keine Angst: Ich bleibe am Herd und besteige keine Schlagerbühne“, so Narumol gegenüber der Zeitschrift „Schöne Woche“, wie „inTouch“ berichtet.Helene sah man damals in einigen TV-Werbespots. Allerdings wurde Narumol zunächst lediglich für einige Instagram-Clips gebucht