Baubetrieb Delmenhorst bietet 15 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose

Die Suche nach einer Arbeit kann für Langzeitarbeitslose schwer sein. Eine Chance auf Beschäftigung bietet der Baubetrieb Delmenhorst , derzeit hat er 15 frei Stellen. Welche Angebote der Betrieb hat.zu finden, ist nicht immer leicht. Hilfe dabei bietet der Baubetrieb in Delmenhorst . Momentan hat er 15 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose frei, die wieder besetzt werden sollen.Die 15 Arbeitsplätze werden durch das 2019 eingeführte Teilhabechancengesetz gefördert.

Dadurch bekommen Menschen nach langer Arbeitslosigkeit – mindestens sechs Jahre – eine Chance, wieder zu arbeiten. Die Bewerber müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Bei alleinerziehenden oder schwerbehinderten Menschen ab 25 Jahren gilt eine Mindestarbeitslosigkeit von fünf Jahren. Betriebsleiter des Baubetriebs Holger Kreye erklärt dazu:"Die Menschen, die wir einstellen, wollen das machen. Wir versuchen nur, noch weiter Struktur in ihr Leben zu bringe

Baubetrieb Delmenhorst Arbeitsplätze Langzeitarbeitslose Teilhabechancengesetz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Supermarkt: Neues E-Center in Delmenhorst wird in Kürze eröffnetDer neue Edeka in Delmenhorst soll im April erstmals seine Türen für Kundschaft öffnen. Dann können Lebensmittel auf 4000 Quadratmetern Fläche eingekauft ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Fußball: Junior Ngongfor sorgt für Ärger beim SV Atlas DelmenhorstVor der Winterpause spielte Junior Ngongfor regelmäßig für den SV Atlas Delmenhorst, doch zuletzt war er beim Oberligisten nicht mehr zu sehen. 'Was er ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Städtische Galerie Delmenhorst: Besondere Ausstellung zum JubiläumIm Mai 1974 zog die Kunst in die vom Bremer Reformarchitekten Heinz Stoffregen entworfene Bürgervilla: Das Haus Coburg wurde zur Städtischen Galerie, in der ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Gütesiegel: Nordwolle-Museum in Delmenhorst ausgezeichnetDas Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur in Delmenhorst ist mit einem Gütesiegel geehrt worden. Warum diese Auszeichnung vergeben wird und welchen ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

KfW-Kredite für Hausbauer: Millionen fließen nach DelmenhorstIm vergangenen Jahr sind 23,4 Millionen Euro Fördergelder an Privatpersonen und Firmen geflossen. Wofür sie verwendet wurden.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

So bekämpft Delmenhorst Ratten: Europa will Rodentizide verbietenDer 'Green Deal' soll zu weniger Einsatz von Chemie-Pestiziden führen. Darunter fällt sogar die Schädlingsbekämpfung: Giftköder zur Rattenbekämpfung könnten ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »