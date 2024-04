BattleKart: Computerspieleklassiker Mario Kart wird zur Realität

Millionen Menschen auf der Welt kennen und lieben den Konsolen-Spieleklassiker „ Mario Kart “. Unzählige der Fans werden sich in den vielen Stunden vor dem Bildschirm schon einmal gedacht haben: „Wenn es das in echt gäbe ...“ Mit „BattleKart“ ist es nun so weit. Die Kartbahn 2.0 holt erfolgreiche Computerspiele in die wirkliche Welt.

Egal ob Kart-Rennen mit Raketen und Turbo-Boost, Auto-Fußball a la „Rocket League“ oder der Handy-Hit Snake auf Hallengröße statt auf dem Nokia-Display - die Technik der neuen Bahn von Alexander Boldirew kann bis zu sechs Spiele imitieren. Mit Karts kennt sich Boldirew sowieso aus. Viele hundert Stunden saß er bereits hinterm Steuer der kleinen Boliden. Seit acht Jahren leitet er die beliebte Kartbahn seiner Heimatstadt Werther. Vor wenigen Monaten wagte er nun den neuen Schritt und eröffnete zusätzlich eine BattleKart-Filiale im Dissener Gewerbegebiet unweit vom dortigen McDonald

