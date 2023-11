Batteriewechselstation für E-Lkw-Projekt eHaul eingeweiht

Das vom Bund geförderte Projekt eHaul tritt in eine neue Phase ein: Heute weihen die Initiatoren eine Batteriewechselstation ein, in der zwei umgerüstete E-Lkw von Designwerk auf ihren Touren zwischen Berlin und Dresden künftig ihre leeren Akkus gegen volle austauschen.

Mit dem Aufbau eines automatischen Batteriewechselsystems für Schwer-Lkw beginnt nun die Praxiserprobung mit einer Station an der A13 bei Lübbenau und zwei Sattelschleppern mit 40 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, die dort ihre 440-kWh-Batterie tauschen. Mit dem Projekt wollen die Beteiligten eine Option aufzeigen, elektrische Trucks langstreckentauglich zu machen. Die Vision: Der Batteriewechsel soll nicht länger dauern als ein Lkw-Tankvorgang und den Einbau kleinerer Akkus erlauben, die sowohl konventionell an der Ladesäule geladen als auch in der Wechselstation automatisiert und in Gänze getauscht werden können





