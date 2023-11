Batman: Die Animationsserie jetzt auf Netflix

Stefan ist ein echter Comic-Fan: Er liebt Graphic Novels und klassische Comics wie "Hellboy" und "Batman". Er hofft auch immer noch auf eine Film-Umsetzung von Eric Powells "The Goon"! „Batman: Die Animationsserie“ aus den frühen 90ern ist absoluter Fernsehkult. Wer die Serie aber im Abo streamen wollte, musste bisher in die Röhre gucken. Ab heute gibt es die beste Batman-Serie überhaupt jedoch im Angebot von Netflix.Batman ist neben Superman wohl der DC-Held schlechthin.

Diesen Platz hat sich der Dunkle Rächer nicht nur durch seine gelungenen Comic-Reihen und stetigen Neuinterpretationen erkämpft, sondern auch gerade durch seine ikonischen Leinwand-Auftritte. Fähige Regisseure wiehaben den Auftritt der DC-Ikone geformt und ihn zum James Bond der Comic-Welt werden lassen, der auch in der x-ten Iteration mit neuem Schauspieler noch die Massen in die Kinos lockt. Einen wesentlichen Teil zum Welterfolg haben aber definitiv auch dessen Serien-Adaptionen beigetrage





Filmstarts » / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neu auf Netflix: Im November 2023 bekommt die meistgesehene Netflix-Serie ein SequelAuf Netflix erscheinen im November 2023 wieder jede Menge neue Filmen und Serien. Auch die Reality-Show zum größten Hit von 2021 ist dabei.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Cyberbunker: Die Netflix-Doku geht dem Darknet in Deutschland auf die SpurCyberbunker: Darknet in Deutschland ist eine neue Dokumentation, die exklusiv auf Netflix verfügbar ist. Hier geht es um die Geschichte einer...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Milliarden-Poker um die TV-Rechte: Gibt es die Bundesliga bald bei Netflix?Bald steht schon wieder die Vergabe der neuen Rechte-Periode in der Bundesliga an. An Interessenten dürfte es eigentlich nicht mangeln. Eher wird der

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Die Deutsche Pfandbriefbank bekommt die Immobilienkrise zu spüren und schockt die Anleger mit einer GewinnwarnungEs ist keine Neuigkeit, dass es dem Immobiliensektor derzeit schlecht geht. Nicht nur in China steht die Branche vor oder in einer handfesten Krise. Auch im Westen gab es schon bessere Zeiten zu sehen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Neue Studie bestätigt die Bedeutung von Echtzeitdaten für die proaktive Signalerkennung und die Verbesserung der PatientensicherheitBoston (ots/PRNewswire) - In einer Disziplin, die sich in 70 Jahren kaum weiterentwickelt hat, zeigt ArisGlobal mit seiner zum Patent angemeldeten Proactive Signal Detection-Technologie eine 40 % höhere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Neue Studie bestätigt die Bedeutung von Echtzeitdaten für die proaktive Signalerkennung und die Verbesserung der PatientensicherheitBoston (ots/PRNewswire) - In einer Disziplin, die sich in 70 Jahren kaum weiterentwickelt hat, zeigt ArisGlobal mit seiner zum Patent angemeldeten Proactive Signal Detection-Technologie eine 40 % höhere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »