Basketball: Oldenburg schiebt sich auf Platz zwei vor

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Nach der Auftaktniederlage in Braunschweig haben die EWE Baskets Oldenburg die nächsten vier Ligaspiele allesamt gewonnen. Auch Bamberg konnte das Team um den starken DeWayne Russell nicht stoppen.Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga vorgelegt und sich zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben.

Bester Spieler der Gäste war DeWayne Russell, der Topscorer der vergangenen BBL-Saison legte 25 Punkte, acht Assists und acht Rebounds auf, dabei versenkte er starke fünf Dreier bei zehn Versuchen. Charles Manning Jr. steuerte weitere 20 Zähler bei sieben von elf aus dem Feld zum Sieg bei. headtopics.com

Weiterlesen:

kicker_BL »

EWE Baskets Oldenburg : | 5. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Bamberg Baskets - EWE Baskets Oldenburg Weiterlesen ⮕

EWE Baskets Oldenburg 0:4 | 5. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Bamberg Baskets - EWE Baskets Oldenburg Weiterlesen ⮕

Basketball Champions League: Basketball: Duell Bonn gegen Holon ohne ZuschauerBerlin - Wegen der Eskalation im Nahostkonflikt wird das Gruppenspiel in der Basketball Champions League zwischen Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn Weiterlesen ⮕

Niedersachsen & Bremen: Oldenburg startet bald in Grünkohlsaison: Mit NeuzüchtungAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen Weiterlesen ⮕

VfB Oldenburg: Folgt nächster Teil der 'Wegner-Festspiele'?Nach drei Siegen in Serie will der VfB Oldenburg am Samstag im Derby beim SSV Jeddeloh II nachlegen. Im vierten Anlauf soll der erste Sieg bei den Ammerländern gelingen. Weiterlesen ⮕

Kundgebung: Oldenburg verbietet pro-palästinensische DemonstrationOldenburg (lni) - Die Stadt Oldenburg verbietet eine für Samstag geplante pro-palästinensische Kundgebung. «Für Antisemitismus und Israelfeindlichkeit, Weiterlesen ⮕