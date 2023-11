Basketball, CL: Bonn unterliegt Holon vor leeren Rängen

Mit 23 Punkten war Forward Karim Jallow bester Ulmer Scorer. Auf Seiten der Gäste sammelte Lukasz Kolenda (29) die meisten Zähler. Durch den dritten EuroCup-Erfolg in Serie halten die Ulmer Anschluss an die Tabellenspitze und liegen nun auf Rang drei der zehnköpfigen Gruppe B. Die besten sechs Teams kommen in die nächste Runde.

SPORTSCHAU: Champions League: Baskets Bonn unterliegen Holon vor leeren RängenDie Telekom Baskets Bonn haben in der Champions League eine knappe Niederlage gegen Hapoel Holon kassiert. Die Partie gegen den israelischen Klub fand ohne Zuschauer und unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

