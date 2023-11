Basketball-Boom in Deutschland

Es ist ein Höllenlärm, den die gut 3.400 Zuschauer an diesem Sonntag in der ausverkauften Inselpark-Halle in Hamburg-Wilhelmsburg machen. Hier, wo normalerweise die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers ihre Heimspiele austragen, steht nun die deutsche Nationalmannschaft der Frauen für ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Italien auf dem Parkett.

Es ist eine Partie von geringem sportlichen Wert, ein besseres Testspiel, weil beide Teams als Co-Gastgeber für die Europameisterschaft 2025 ohnehin automatisch qualifiziert sind. Und trotzdem bleibt kein Platz frei.Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB), schaut zufrieden auf die vollen Ränge:"Das Länderspiel der Frauen hier - die Halle ist ausverkauft. Und das Länderspiel der Männer im Februar in Ludwigsburg gegen Montenegro war auch nach drei Tagen komplett ausverkauft, obwohl das Spiel erst in knapp dreieinhalb Monaten stattfindet. Also es boomt gerade bei uns", sagt Weiss im NDR Interview.Es gibt nicht nur bei den Profis diesen Aufschwung. Vor allem an der Basis macht sich die Basketball-Euphorie bemerkba

:

