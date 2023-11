Basket Club Valencia - Alba Berlin : | 6. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

STERNDE: Basketball: Alba-Sportdirektor: 'Zurück zum normalen Spiel'Berlin (bb) - Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie steigt bei den Basketballern von Alba Berlin das Selbstvertrauen. «Das Vertrauen in das, was du

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Alba-Sportdirektor: 'Zurück zum normalen Spiel'Aktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

BZBERLIN: Alba-Sportdirektor sieht Fortschritte und mehr SelbstvertrauenNach drei Pflichtspielsiegen in Serie steigt bei den Basketballern von Alba Berlin das Selbstvertrauen.

BILD_SPORT: Clock-Bock: Basketballspiel zwischen Göttignen und Alba wird unterbrochenDas Basketballspiel zwischen Göttignen und Alba (77:114) wird für 28 Minuten unterbrochen. Der Grund dafür ist eine gestörte Verbindung zwischen der Shotclock (unten rechts, zählt 24 Sekunden Angriffszeit herunter) und der Fernbedienung. Im Sport kommt es immer wieder zu Pannen, wenn die Technik versagt, das Material ermüdet oder Menschen Fehler machen.

RBB24: Alba Berlin und das Wandeln zwischen zwei Basketball-WeltenDominante Siege in der Bundesliga und Niederlagen in der Euroleague prägen den Saisonstart von Alba Berlin. Ein schwieriger Spagat, der nur mit Zeit und mehr Erfahrungen einfacher werden dürfte. Von Jakob Lobach

KICKER_BL: 37-Punkte-Klatsche: Alba machts deutlich gegen GöttingenVideo: Die BG Göttingen hielt nur am Anfang mit Alba Berlin mit - ein 23:0-Lauf im ersten Viertel besiegelte die Niederlage jedoch früh. Am Ende stand ein souveräner 114:77-Sieg der Berliner auf dem Scoreboard.

