BASF unterstützt Klimaschutz und digitale Transformation

Der Chemiekonzern BASF unterstützt in unterschiedlichsten Produktsegmenten den Klimaschutz und sorgt für Transparenz, inwieweit das Produktportfolio Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Frankfurt Klimaschutz und digitale Transformation stehen auch im Fokus der Produktentwicklung der BASF.

"Wir leisten als weltweit führendes Chemieunternehmen mit unseren innovativen Lösungen einen wichtigen Beitrag, um den nachhaltigen Umbau der Gesellschaft zu unterstützen und begrenzte Ressourcen optimal nutzen zu können", sagte Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer Melanie Maas-Brunner auf der Forschungspressekonferenz der BASF. Die Innovationskraft zeigt sich aus Sicht der Managerin auch daran, dass BASF 2022 einen Umsatz von 12 Mrd. Euro mit Produkten erwirtschaftete, die in den vergangenen fünf Jahren aus eigener Forschung & Entwicklung auf den Markt kamen. Zudem habe der Konzern 2022 mehr als 1.000 Patente angemeldet und zähle damit zur Spitzengruppe in der Branch





BASF-Aktie: Fitch bestätigt BASF-Rating mit AFitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating von BASF mit A und einem stabilen Ausblick bestätigt.

Merck KGaA nach den Zahlen: Aktie vor BASF und Sartorius an der DAX-SpitzeDie Aktien der Merck KGaA knüpfen am Donnerstag nach einem soliden Quartalsbericht an ihre jüngste Erholung an. Bis zum Mittag gewinnen die Papiere knapp fünf Prozent auf 155,35 Euro. Damit ist Merck vor

EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.11.2023 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung

LANXESS-Aktie: LANXESS erleidet hohen QuartalsverlustDer Chemiekonzern LANXESS ist im weiterhin schwierigen Branchenumfeld im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht.

LANXESS-Aktie dennoch in Grün: LANXESS erleidet hohen QuartalsverlustDer Chemiekonzern LANXESS ist im weiterhin schwierigen Branchenumfeld im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht.

