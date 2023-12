BASF-Aktie könnte Aufwärtstrend starten

Die ersten Anzeichen sehen gut aus. Denn die BASF-Aktie könnte einen Aufwärtstrend starten und dabei eine 30-Prozent-Rallye lostreten. Was der Konzern-Umbau damit zu tun hat und was für diese Rallye passieren muss. Auf die gestrige Ankündigung von BASF, man wolle einen Konzernumbau vornehmen, reagierte die BASF-Aktie sehr positiv. Tatsächlich könnte sie jetzt einen neuen Aufwärtstrend starten. Ganz aus dem Schneider ist das Papier dabei aber noch lange nicht.

Was jetzt passieren muss, damit Anleger endlich wieder schöne Gewinne mit BASF einfahren:Denn wie BASF am Donnerstag mitteilte, soll das Batteriegeschäft und das Agrarchemie-Geschäft aus der BASF SE herausgelöst und als eigenständige Einheiten geführt werden. Dabei sei ein Verkauf nicht geplant. Zudem sagte Finanzchef Dirk Elvermann:"Wir kombinieren die Vorteile eines differenzierteren Ansatzes zur Steuerung einzelner Geschäfte mit den Vorteilen des Verbunds sowie unserer Aufstellung als integriertes Unternehmen." Wie Reuters berichtet, will BASF dadurch vor allem die Rentabilität steiger





